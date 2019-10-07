Demokratlar’ı cadı avına çıkmakla itham etti

BUGÜN NELER OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, kendisi hakkında azil soruşturması başlatan Demokratları, 2016 ve 2020 seçimlerine müdahale etmekle suçladı. Demokrat Parti'nin 2016'daki Başkan Adayı Hillary Clinton hakkındaki yolsuzluk iddialarını da sürdüren Trump Twitter hesabından, "Sahtekar Hillary Clinton, ABD Kongresi'nin resmi olarak talep ettiği 33 bin maili, çağrıyı aldıktan sonra silip asitle temizleyebilir ama ben Ukrayna Devlet Başkanı ile kurallara uygun tek bir telefon görüşmesi yapamam öyle mi? Cadı Avı!" görüşünü paylaştı.