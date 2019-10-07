Irak’ta göstericilere sükunet çağrısı

BUGÜN NELER OLDU

IRAK Parlamento Başkanı Muhammed el-Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılma sözü verdi. Halbusi, yetkili makamların göstericilerin taleplerini yerine getirmemeleri durumunda sokaklara inerek halk protestolarına katılacağını söyledi. Göstericilerden güvenlik güçleriyle çatışmaya girmeksizin, meşru haklarını istemeye devam etmeleri çağrısında bulunan Halbusi, terörle eş gördüğü yolsuzlukla mücadele sözü verdi.Öte yandan Bağdat'ta, silahlı kişilerce bazı televizyon kanallarının ofislerine saldırı düzenlendi. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ve Irak merkezli Dijlah TV ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi merkezli NRT kanallarının ofislerine giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen saldırganlar, ekipmanları kırdı. Bağdat'ta ayrıca Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim'e bağlı Al-Forat TV kanalına füzeli saldırı düzenlendi. Zikar kentindeyse Irak merkezli Al-Ahwaz TV'nin ofisine saldırıldı.