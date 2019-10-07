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Köpeğin saldırdığı polis yaralandı

'ta köpeğin saldırısına uğrayan polis memuru yaralandı. Köpeği ile birlikte olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 8.10.2019 04:29 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 04:29
Köpeğin saldırdığı polis yaralandı

Alınan bilgiye göre, Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ekipler Amirliğinde görevli polis memuru O.G. (27) Cumhuriyet Meydanı'nda sahibi tarafından gezdirilen köpeğin ağız tasmasının takılmasını istedi. Bu sırada köpek, O.G.'ye saldırdı. Kol ve bacağından yaralanan polis memuru O.G. ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Köpeği ile birlikte olay yerinden kaçan ve ismi öğrenilemeyen şüpheli kısa bir süre sonra polis ekiplerince yakalandı.

Köpek, Sivas Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Köpeğin saldırdığı polis yaralandı
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