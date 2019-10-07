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Son Dakika: 'ndan kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı : ’deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye’ye de huzur, barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 7.10.2019 10:18

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada;

"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

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Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama!
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