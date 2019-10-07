Son Dakika: Çavuşoğlu'ndan kritik açıklama!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamada Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon hakkında kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu yaptığı son dakika açıklamada;

"Suriye'deki krizin başından beri bu ülkenin toprak bütünlüğünü destekledik,bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bölgeyi teröristlerden temizleyerek ülkemizin bekasını ve güvenliğini sağlamaya kararlıyız. Suriye'ye de huzur,barış ve istikrarın gelmesine katkı sağlayacağız." dedi.

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