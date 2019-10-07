Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Tutuklanma pahasına polisleri kurtardılar

Tutuklanma pahasına polisleri kurtardılar

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 7.10.2019
İspanyol güvenlik görevlileri, Malaga sahili açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesinin peşine düştü. Ancak bulundukları teknenin savrulması sonucu 3 polis denizde düştü. Durumu gören kaçakçılar geri dönerek sudaki polisleri kurtardı. Ancak zanlıların bu yardımı da kendilerini tutuklanmaktan kurtarmadı. Olay yerine giden polis helikopterindeki görevliler, yakınlarda suya bırakılan yaklaşık 3 tonluk esrar paketleri buldu. Sürat teknesindeki 4 kişi, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Tutuklanma pahasına polisleri kurtardılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN