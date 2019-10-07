Tutuklanma pahasına polisleri kurtardılar

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İspanyol güvenlik görevlileri, Malaga sahili açıklarında uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesinin peşine düştü. Ancak bulundukları teknenin savrulması sonucu 3 polis denizde düştü. Durumu gören kaçakçılar geri dönerek sudaki polisleri kurtardı. Ancak zanlıların bu yardımı da kendilerini tutuklanmaktan kurtarmadı. Olay yerine giden polis helikopterindeki görevliler, yakınlarda suya bırakılan yaklaşık 3 tonluk esrar paketleri buldu. Sürat teknesindeki 4 kişi, uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.