2019 Nobel Tıp Ödülü hücre çalışmasına gitti

BUGÜN NELER OLDU

NobelTıp Ödülü, bu yıl hücre alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li William G. Kaelin ve Gregg L. Semenza ile İngiliz Peter J. Ratcliffe'e verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, oksijen algılamasının, çok sayıda hastalığın sebebinin anlaşılmasında hayati olduğuna dikkat çekilerek, "Bu yılın Nobel Ödülü sahiplerinin fizyoloji bilimi açısından büyük önem taşıyan keşifleri, anemiden kansere kadar pek çok hastalıkla mücadelede yeni stratejilerin yolunu açmıştır" denildi.