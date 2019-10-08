KKTC’de 21 şehit daha defnedildi

BUGÜN NELER OLDU

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Rumlarca katledilen 21 şehit defnedildi. Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te Rumlar tarafından toplu olarak katledilen ve toplu mezara gömülen şehitlerin 21'inin daha kimliği tespit edildi. Şehitler, dün düzenlenen devlet töreniyle Muratağa Sandallar Şehitliği'ne defnedildi. Törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekiller ve komutanlar gibi çok sayıda kişi katıldı. Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gürsel Benan, 45 yıl önce Rumlar'ın yaptığı katliamı tüm dünyanın seyrettiğini söyledi.