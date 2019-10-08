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Sadr bölgesinde 15 ölü

Giriş Tarihi: 8.10.2019
Sadr bölgesinde 15 ölü
Irak'ta başkent Bağdat ve güneydeki vilayetlerde 1 Ekim'den bu yana yolsuzluk, işsizlik ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle düzenlenen gösterilerde ölenlerin sayısı artıyor. Bağdat'ın doğusunda yer alan Sadr bölgesinde düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde 15 kişi öldü. Çoğunlukla Şii Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr yanlılarının yaşadığı bölgede göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşanmıştı. Hükümet karşıtı gösterilere güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu bugüne kadar 110'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
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