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haberi: Vahşeti kabul etti! Tarihin en büyük seri katili olduğu açıklandı...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), şu sıralarda ülkenin Federal Soruşturma Bürosu olan FBI'nın yaptığı açıklamasını konuşuyor. Samuel Little isimli mahkum, yakalanmasının ardından 90'dan fazla kadını öldürdüğünü söylemiş; bu iddia ise ülke gündemine adeta bomba gibi düşmüştü. FBI tarafından bu iddiaların araştırılması sürdürülürken kurum tarafından çok önemli bir açıklama yapıldı. Öte yandan, Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ilişkin çizdiği resimler de kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 8.10.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 8.10.2019 11:35
Son dakika haberi: Vahşeti kabul etti! Tarihin en büyük seri katili olduğu açıklandı...

Samuel Little, 2012'de hapishaneye girmesinin ardından yine ABD gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. 79 yaşındaki adam, nakil başvurusunda 90 kadar kişiyi öldürdüğünü söylemiş, bu iddia ülke gündeminde büyük sansasyon yaratmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bu iddia ile ilgili araştırma başlatılırken, çok önemli bir açıklaması yapıldı. Öte yandan, Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ilişkin hapishanede çizdiği resimler de kamuoyu ile paylaşıldı.

"CESET HALA YUVARLANIYORDU"

Bilindiği üzere, daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...

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Son dakika haberi: Vahşeti kabul etti! Tarihin en büyük seri katili olduğu açıklandı...
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