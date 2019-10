‘Sonu olmayan savaştan çıkma zamanı geldi’

RUMP

Türkiye'nin kararlı duruşu sonuç verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında önceki gece gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından ABD'nin Suriye'de Tel Abyad ve Ras'ül Ayn'daki unsurları çekilmeye başladı. Trump dün attığı Tweet'lerde ise ülkesinin askerlerini çekme kararı almasının arkasındaki detayları açıkladı. Trump, ABD askerlerinin Suriye sınırından çekilmesi konusunda "Bu sonu olmayan saçma savaşlardan çıkmamızın zamanı geldi" dedi.Trump, Twitter hesabından art arda yaptığı paylaşımlarda, "Kürtler, bizimle savaştı ancak bunu yapmaları için onlara çok para ödendi ve teçhizat verildi. (Kürtler) Yıllardır Türkiye'ye karşı savaşıyorlar. Bu savaşı 3 yıl boyunca engelledim ancak bizim için bu saçma, çoğu aşiret kaynaklı, sonu gelmez savaşlardan uzaklaşmamızın ve askerlerimizi eve geri getirmenin artık zamanı" değerlendirmesinde bulundu."ABD'nin, 30 günlüğüne Suriye'de olması gerekiyordu ve bu yıllar önceydi. Kaldık ve bir hedef olmaksızın savaşın içine gömüldük" diyen Trump, göreve geldiğinde "DEAŞ'ın bölgede at koşturduğunu" savunarak çoğu Avrupalı olmak üzere binlerce DEAŞ üyesinin yakalanması dahil bu örgütü yüzde 100 yenilgiye uğrattıklarını belirtti. Trump, Avrupa'nın yakalanan DEAŞ üyelerini istemediğini ve ABD'nin bu kişileri tutmasını talep ettiğini hatırlatarak şunları kaydetti: "Ben de 'Hayır biz size büyük bir iyilikte bulunduk ve siz de bunları inanılmaz maliyetlerle ABD hapishanelerinde tutmamızı istiyorsunuz. Bunlar yargılanmak üzere sizin' dedim. Onlar da yeniden ABD'nin her zaman NATO'daki 'enayi' olduğunu düşünerek 'hayır' dediler. Biz sadece yararımıza olan yerde ve sadece kazanmak için savaşacağız. Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin 'mahallelerindeki' DEAŞ savaşçılarıyla ne yapacaklarını çözmeleri gerekecek. Bizler 7 bin mil ötedeyiz ve yakınımıza bir yere gelirlerse DEAŞ'ı ezer geçeriz."Trump, kendisinden önceki başkanı da suçlayarak "Obama döneminde Kürtlerle değil, müttefikimiz Türkiye'nin can düşmanı PKK ile iş tuttuk. Bu politikayla Türk-PKK savaşının tohumlarını ekiyor, Türkiye'yi Rusya'nın kollarına atıyorduk" ifadesini kullandı.ABD Başkanı Trump'ın, ülkesinin askerlerini terör örgütü YPG'yi korumaktan geri çekmesi dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli New York Times gazetesi internet sitesindeki manşet haberde Trump'ın ABD'nin politikasını değiştirdiği belirtildi. "Trump, Türkiye'nin Suriye'de operasyon düzenlemesine onay vererek ABD'nin politikasını değiştirdi" başlıklı haberde Trump'ın Aralık 2018'de de Suriye'den çekilme kararı aldığını fakat ABD Savunma Bakanlığı, Amerikan istihbarat birimleri ve ülkesinin Avrupa'daki ortaklarından gelen tepkiler sonrası kararını gözden geçirmek zorunda kaldığını hatırlattı. CNN'e konuşan ve ABD'nin Suriye operasyonları konusunda bilgi sahibi bir yetkili, Ankara'nın önce Suriye'de devriye üsleri kurup ardından daha kapsamlı operasyonlara girişebileceğini söyledi.Beyaz Saray'dan da, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak. Türkiye bundan böyle ABD'nin son iki yıldır bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" açıklaması yapıldı.