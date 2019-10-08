Türkiye son yıllarda gerek askeri, gerek ekonomik, gerek siyasi alanlarda uluslararası arenada büyüyerek söz sahibi olmaya devam ediyor. Fakat Türkiye büyüdükçe dış müdahaleler, darbeler, tehditler de ardı ardına devreye sokuluyor. Geçtiğimiz yıldan beri Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar konusunda kamuoyunda farklı farklı değerlendirmeler yapılsa da, genel intiba, ekonomiye dışarıdan bir saldırı olduğu yönündeydi.

Trump'tan Türkiye'ye finansal saldırı itirafı!

TARİHİ İTİRAF



Başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin aslında 'ekonomik saldırı' olduğu Trump'ın bugün yaptığı açıklama ile bir kez daha teyit edildi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün gün boyunca Türkiye hakkında attığı tweetlerin satır aralarında tarihi itiraflar ve ilginç detaylar göze çarptı.





KRİZ TELLALLARI BUNA NE DİYECEK?



Türkiye'ye yönelik açık bir finansal saldırı olduğu halde CHP ve yandaşları her defasında bunu 'ekonomik kriz' olarak lanse edip algı operasyonu yapma yoluna gitti. Bugün ise ABD Başkanı Trump'tan ekonomik saldırıya ilişkin itiraf geldi.

ABD Başkanı Trump'tan flaş Suriye açıklaması

"BUNU DAHA ÖNCE DE YAPTIM"



Trump, dün akşam saatlerinde attığı tweetle bunu birinci ağızdan teyit etmiş oldu. Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan Trump, "Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye'nin ekonomisini mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım)" ifadelerini kullandı.

Trump'ın "Ekonominizi daha önce yaptığım gibi mahvederim" mesajı yapılan ekonomik saldırların nereden geldiğini gözler önüne serdi.



