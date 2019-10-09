Almanya, 'Adil Öksüz orada mı?' sorusuna 1,5 yıldır sessiz...

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Ana Jet Üs Komutanlığı yakınlarında arazide gözaltına alınan Adil Öksüz, hakimlik sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Öksüz'ün örgüt içindeki konumu ve darbedeki rolü tespit edildikten sonra arama kararı çıkartıldı. Yapılan araştırmada, Adil Öksüz'ün yurt dışına çıktığı tespit edildi. Bir süre sonra da Almanya'da olduğuna ilişkin iddialar medyaya yansıdı. Gurbetçilerin ihbarlarıyla Almanya'ya iltica başvurusu yaptığı ve geçici oturma izni verildiği bilgisi paylaşıldı.

ÖNCE NOTA, SONRA İADE

Bu gelişmelerin ardından Türkiye, Almanya'ya nota vererek iddiaları sordu. Ancak Almanya, notaya cevap vermedi. Bunun üzerine Öksüz ile ilgili iade dosyası hazırlanarak Berlin'e gönderildi. Almanya İçişleri Bakanlığı, darbe girişiminden 1,5 yıl sonra, 2018 yılı ocak ayında Adil Öksüz'ün yakalama kararıyla arandığı bilgisini paylaştı. Merkel de Adil Öksüz hakkında arama kararı çıkartıldığını açıkladı.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) edindiği bilgiye göre, Almanya, yakalama kararı çıkarılmasının ardından aradan geçen 1,5 yılda, Türk makamlarının defaatle bilgi istemesine karşın, Öksüz'ün bu ülkede olup olmadığına ilişkin hiçbir geri dönüş yapmadı.

FETÖ'CÜLERİN EN YOĞUN OLDUĞU AVRUPA ÜLKESİ

15 Temmuz darbe girişiminden sonra asker, gazeteci, hakim, savcı ve akademisyenlerin de olduğu 500'e yakın FETÖ'cünün Almanya'da sığınmacı olduğu ortaya çıktı. FETÖ'cülerin sığınma isterken, iade edilirlerse Türkiye'de işkence göreceklerini, idam edileceklerini ileri sürdükleri belirtildi. Bu yöntemle, Türkiye'nin iade taleplerine olumsuz yanıt verilmesini sağladıkları belirtildi.