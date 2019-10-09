Amazon’u yağmur kurtardı

BUGÜN NELER OLDU

Bolivya'nın doğusunda son aylarda 4 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınların aşırı yağışların etkisiyle söndüğü bildirildi. BBC'nin haberine göre, Chiquitania'nın tüm kesimlerine yağmur yağdığı, uydu görüntülerinde bölgede artık aktif orman yangınının gözlenmediği kaydedildi. Bolivya'daki yangınlardan bazıları ülke sınırları içinde Amazon ormanlarında etkili olurken, en fazla Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü ifade edilmişti.