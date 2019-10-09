Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan skandal görüşme

Terör örgütü YPG/PKK'nın savunuculuğunu üstlenen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dün terör örgütün sözde sözcüsü ile Paris'te görüştü. Macron, Suriye'de terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede terör örgütü YPG/PKK ile dayanışma halinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Suriye'deki olası operasyonu konusunda terör örgütü YPG/PKK destekçisi Macron'un endişeli tavrının sürdüğü bildirildi.

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