The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayınlanan vaka son dakika olarak tarihe geçecek türden. 73 yaşındaki ismi açıklanmayan hasta adamın kalbinin gözünde attığı ortaya çıktı. Dergide yayınlanan vakaya göre; kalp, kanı yetersiz bir şekilde pompalarken aynı zamanda gözdeki damarlara anormal bir akış sağladığı için sızıntı yaptığı ortaya çıktı. Bu sızıntıdan muzdarip olan adamın hayatı ise kabusa döndü.

İşte kalbi gözünde atan adamdan son dakika gelişmeleri..