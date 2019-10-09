Hindistan’da selfie faciası: 4 kişi boğuldu

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki bir baraj gölünde selfie çekmek isteyen 4 kişi boğuldu. BBC'nin haberine göre, polis, Pambar baraj gölüne giren ve el ele tutuşarak selfie çekmek isteyen, aralarında yeni evli bir çiftin de olduğu 6 kişiden birinin ayağının kayması sonucu diğer 5 kişiyi de suya çektiğini belirtti. Olayda yeni evli kadının ve ailesinden 3 kişinin boğulduğunu bildiren polis, damadın ise yalnızca kız kardeşini kurtarabildiğini ifade etti. Hindistan'da 2011-2017 yıllarında 259 kişi selfie çekmeye çalışırken hayatını kaybetti.