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, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 16:29
İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındığı bildirildi. Açıklamada, "Görüşmede ayrıca, Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019 tarihinde Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Sayın Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde sınırımızı terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etmiştir" denildi.

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İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü
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