Kainat araştırmasına Nobel Fizik Ödülü

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Nobel Fizik Ödülü, bu yıl evrenin gelişiminin ve "Dünya'nın kainattaki yerinin" anlaşılmasına sundukları katkılardan dolayı üç bilim insanına verildi. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nden yapılan açıklamada, 2019 Nobel Fizik Ödülü'nün "fiziksel kozmolojideki teorik keşifleri" için Kanadalı fizikçi ve teorik kozmolog James Peebles'a, "güneş türünde bir yıldızın yörüngesinde dönen öte gezegen keşiflerinden" ötürü de İsviçreli astrofizikçi Michel Mayor ve İsviçreli gök bilimci Didier Queloz'a verildiği belirtildi.