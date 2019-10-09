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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi Robert C. O'Brien ile telefonda görüştü.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:06

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-O'Brein görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Büyükelçi O'Brien ile görüştü
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