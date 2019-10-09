Mescid-i Aksa’ya fanatikler yine baskın düzenledi

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İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 267 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Baskın düzenleyenler arasında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ile eski Likud Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de yer aldığı aktarıldı.