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’ya fanatikler yine baskın düzenledi

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Mescid-i Aksa’ya fanatikler yine baskın düzenledi
İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi korumasındaki 267 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. Baskın düzenleyenler arasında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ile eski Likud Milletvekili Haham Yehuda Glick'in de yer aldığı aktarıldı.
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Mescid-i Aksa’ya fanatikler yine baskın düzenledi
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