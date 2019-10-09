Nobel 2019 Kimya Ödülü sahibini buldu!

2019 Nobel Kimya Ödülü, Lityum iyon pillerin gelişimi için bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino'ya verildi.

Ödül Nobel resmi twitter hesabından böyle duyuruldu;

LİTYUM-İYON PİLLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDEKİ TARİHİ BAŞARI

Nobel ödüllerinde Kimya kategorisinin kazananları belli oldu. 2019 Kimya Ödülü John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino arasında paylaştırıldı. Jüri, bilim insanlarına ödülün lityum-iyon pilleri üzerindeki çalışmaları nedeniyle verildiğini açıkladı.

1901'DEN BU YANA VERİLİYOR

Nobel Tıp Ödülü her yıl dağıtılan Nobellerin ilki. Tıp Ödülü 913 bin Amerikan Doları değerinde. Dinamiti bulan Alfred Nobel adına ilki 1901'den beri verilen Nobel Ödülleri bilim, barış ve edebiyat gibi alanlarda sahiplerini buluyor.

SON DAKİKA: NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU