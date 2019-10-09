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: ’nin yolundan çekildik

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Pentagon: Türkiye’nin yolundan çekildik
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Başkan Donald Trump'ın Suriye kararının ardından yeni bir açıklama yaptı. Başkan Trump'ın Türkiye'nin muhtemel operasyonuna karşın Suriye'nin kuzeyinde belirli bölgelerdeki ABD askerlerini çekme kararını Pentagon'a danışmadığı iddialarını da yalanlayan Hoffman, şu değerlendirmeyi yaptı: "Bakanlık, istikrarı sağlamak üzere en iyi yolun Suriye'de güvenli bölge kurmak olduğu konusundaki pozisyonunu halen koruyor. Maalesef Türkiye, tek taraflı adım atmayı seçti. Sonuç olarak Suriye'nin kuzeyindeki ABD askerlerinin güvenliğini sağlamak üzere Türkiye'nin muhtemel müdahale yolundan çekildik. Şu aşamada Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişiklik yok."
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Pentagon: Türkiye’nin yolundan çekildik
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