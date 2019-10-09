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5 ne zaman çıkacak? 'in fiyatı belli oldu mu? Özellikleri ne?

5 hakkında uzun süren bekleyiş sona eriyor! Hatta 'e ait olduğu ileri sürülen bir takım sızıntı görseller internette yayınlandı. ve fiyatı hakkında analistler, pazar eleştirmenleri ve isimsiz kaynaklar birçok farklı rapor paylaştı. Birçok kişi PlayStation 5 ne zaman çıkacak, PlayStation 5'in fiyatı nedir, PS5 ne zaman geliyor gibi soruların cevaplarını merak ediyordu. Konsolla ilgili bilgileri internette araştırıyordu. Sonunda PlayStation 5'le ilgili merak edilen bazı sorular cevabını buldu. Japon teknoloji devi Sony dün yaptığı resmi duyuruda PS5'in çıkış tarihini açıkladı ve bazı detayları paylaştı. İşte PlayStation 5'in piyasaya sürüleceği tarih, PS5 fiyatı ve özellikleri hakkındaki ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:20
PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5'in fiyatı belli oldu mu? Özellikleri ne?

Şimdiye kadar 5 hakkında şöyle olacak, böyle olacak, şu özelliklerle gelecek diye sayısız haber çıktı. İsmini vermeyen bazı kaynaklar, ilginç açıklamalarda bulundu. Bu durum 'e olan beklentiyi yükseltti. Ancak Sony dün yaptığı flaş açıklamayla, bazı iddiaları bıçak gibi kesti ve PS5'in resmen duyurdu. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. 2020 tatil döneminde yani 2020'nin son çeyreğinde piyasa sürülecek. Peki yeni nesil oyun konsolu neler sunacak? Bunlara gelin biraz daha yakından bakalım.

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PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5'in fiyatı belli oldu mu? Özellikleri ne?
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