PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5'in fiyatı belli oldu mu? Özellikleri ne?

Şimdiye kadar PlayStation 5 hakkında şöyle olacak, böyle olacak, şu özelliklerle gelecek diye sayısız haber çıktı. İsmini vermeyen bazı kaynaklar, ilginç açıklamalarda bulundu. Bu durum PS5'e olan beklentiyi yükseltti. Ancak Sony dün yaptığı flaş açıklamayla, bazı iddiaları bıçak gibi kesti ve PS5'in çıkış tarihi resmen duyurdu. Şirketin açıkladığına göre konsol PS5 olarak adlandırılacak. 2020 tatil döneminde yani 2020'nin son çeyreğinde piyasa sürülecek. Peki yeni nesil oyun konsolu neler sunacak? Bunlara gelin biraz daha yakından bakalım.