Şam rejiminden YPG/PKK gruplarına çağrı yapıldı!

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, YPG/PKK gruplarına "uçuruma dalmak yerine Suriye hükümetinin yanına dönmelerini" tavsiye etti. Mikdad, ayrıca Suriye'nin kendi sınırlarını koruyacağını ve herhangi bir işgali kabul etmeyeceğini belirtti. "Anavatan kendi oğullarını hoş karşılayacaktır" ifadesini kullanan Mikdad, Şam hükümetinin Suriye'nin sorunlarını şiddete başvurmadan çözmek istediğini vurguladı.

"SURİYE VE RUSYA İLE DİYALOĞA AÇIK"

Reuters haber ajansına konuşan bir yetkiliyse, ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Türkiye sınırında oluşacak güvenlik boşluğunu doldurmak için Suriye ve Rusya ile diyaloğa açık olduklarını söyledi.

Öte yandan terör örgütü YPG-PKK, Türkiye'nin operasyonuna karşı Esad rejimiyle de iş birliği arayışına girdi.

Kendini DSG'nin komutanı olarak tanıtan Mazlum Abdi kod adlı Şahin Cilo, Türkiye'ye karşı savaşmak için Beşar Esad ile ortaklık yapmayı düşündüklerini açıkladı. YPG, geçen yıl da Türkiye'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı sırasında rejimle Afrin'e girmesi için görüşmeler yaparken sonuç alamamıştı.