Son Dakika: 93 kadına yaptıkları kan donduruyor! Vahşetin detaylarını anlattı, kurbanların resimlerini çizdi

Samuel Little, 2012'de hapishaneye girmesinin ardından yine ABD gündeminin en çok konuşulanları arasında yer alıyor. 79 yaşındaki adam, nakil başvurusunda 90 kadar kişiyi öldürdüğünü söylemiş, bu iddia ülke gündeminde büyük sansasyon yaratmıştı. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından bu iddia ile ilgili araştırma başlatılırken, çok önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Öte yandan, Samuel Little'ın öldürdüğü kadınlara ilişkin hapishanede çizdiği resimler de kamuoyu ile paylaşıldı.

"CESET HALA YUVARLANIYORDU"

Bilindiği üzere, daha önce Little'ın öldürdüğü kişilerin çoğunun aşırı dozda uyuşturucu, kaza ya da belirlenemeyen nedenlerden öldüğü açıklanmış, bazı cesetler bulunamamıştı.

İşte, kan donduran son dakika haberinin detayları...