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Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler

’da belediye başkanı, seçim sırasında verdiği yol yapma sözünü ve diğer vaatlerini yerine getirmeyince sinirlenen halk, belediye başkanını bir kamyonete iple bağlayarak yollarda sürükledi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 11:44 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 11:49

Olay, Meksika'nın Chiapas eyaletindeki meydana geldi. Las Margaritas ilçesinin Belediye Başkanı Jorge Escandona, bir kamyonete iple bağlanarak Las Margaritas sokaklarında sürüklendi. Yerel medya, Escandona'nın seçim sırasında yol yapma ve çok sayıda vaat verdiği, ancak sözünü tutmaması nedeniyle sinirlenen halkın, Escandona'yı kamyonetin arkasına bağlayarak yollarda sürüklediğini duyurdu.

Şoke eden görüntü ! Sözünü tutmayan başkanı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler

Polisin müdahalesi sırasında yaşanan arbedede, 11 kişi yaralanırken, 30 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi. Escandona'nın sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.

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Sözünü tutmayan belediye başkanını kamyonete bağlayıp sürüklediler
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