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Trump-Erdoğan görüşmesine Esper ve Milley de katılmış

Savunma Bakanı Mark Esper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/ hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce ABD'nin askerlerini bölgeden çekme kararına yol açan ABD Başkanı Donald Trump ile arasındaki telefon görüşmesine katıldığı ortaya çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 09:47

Trump'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK hedeflerine yönelik olası askeri harekatından önce, "ABD askerlerini bölgeden çekme kararını, Pentagon'dan habersiz aldığı" iddialarına yönelik tartışma devam ediyor.

Pentagon'un, Esper ve Milley'in Trump'ın kararından haberdar olduğu açıklamasının ardından Reuters haber ajansı, Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Milley'in Trump ile Erdoğan arasında pazar günü gerçekleşen telefon görüşmesine katıldığını yazdı.

Trump-Erdoğan görüşmesinin ardından Beyaz Saray bir basın açıklamasıyla Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağını, ABD'nin bu operasyona müdahil olmayacağını ve bölgedeki ABD askerlerini de çekeceğini açıklamıştı.

Bu açıklama, hafta başından bu yana ABD başkentinde büyük yankı uyandırdı.

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Trump-Erdoğan görüşmesine Esper ve Milley de katılmış
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