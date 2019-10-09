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Trump'tan son dakika Suriye açıklaması!

ABD Başkanı Suriye'de sınır hattından 50 askerin çekildiğini ve ülkesinin asla Ortadoğu'da olmaması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Suriye'ye gerçekleştirmeyi planladığı askeri operasyona ilişkin de konuşan Trump, "Türkiye Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli" ifadesini kullandı.

Giriş Tarihi: 9.10.2019 14:46 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 14:59

ABD Başkanı Trump'tan Suriye'deki ABD askerleriyle ilgili olarak son dakika açıklaması geldi. ABD asla Orta Doğu'da olmamalıydı diyen Trump, "50 askerimizi geri çektik. Bu aptal savaşlar sona ermeli. Türkiye Avrupa'nın geri almayı reddettiği DEAŞ'lı teröristlerin sorumluluğunu üstlenmeli." ifadelerini kullandı.

TRUMP DÜN DE KRİTİK MESAJLAR VERMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada da Suriye meselesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. Trump açıklamasında, "Birçokları Türkiye'nin ABD'nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye, F-35'lerin çelik gövdesini yapıyor" demişti.

"TÜRKİYE NATO'NUN ÖNEM BİR ÜYESİDİR"

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter'de, "Erdoğan 13 Kasım'da davetlim olarak Washington'a gelecek. Türkiye NATO'nun önem bir üyesidir" mesajını paylaştı.

Trump dünkü Twitter mesajında, Türkiye'nin yardımıyla İdlib bölgesinde birçok hayatın kurtarıldığını da belirtmişti.

Son Dakika: Trumptan kritik Türkiye mesajı!

Son dakika: Suriye sınırında askeri hareketlilik

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Trump'tan son dakika Suriye açıklaması!
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