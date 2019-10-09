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Trump'tan son dakika açıklaması

Son dakika haberi... ABD Başkanı , ABD'nin, Türkiye'nin 'nı desteklemediğini ve operasyon bölgesinde hiçbir Amerikan askerinin bulunmadığını belirtti. Trump, "Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 21:08 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 21:09
Trump'tan son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "ABD bu saldırıyı desteklemiyor ve bu operasyonun kötü bir fikir olduğunu Türkiye'ye açıkça belirtmiştir." ifadesini kullandı.

Operasyon bölgesinde herhangi bir Amerikan askerinin olmadığını kaydeden Trump, "Siyaset sahnesine girdiğim ilk günden itibaren bu sonu gelmez ve anlamsız savaşları sürdürmek istemediğimi vurguladım, özellikle de ABD'nin yararına olmayanları. Türkiye sivilleri, Hıristiyanlar dahil dini azınlıkları koruyacağı ve herhangi bir insani krizin yaşanmayacağı konusunda taahhütte bulundu." değerlendirmesini yaptı.

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Trump açıklamasında, "Türkiye, hapisteki tüm DEAŞ savaşçılarının bu şekilde kalmasını sağlamaktan ve DEAŞ'ın herhangi bir şekil veya formda yeniden ortaya çıkmamasından sorumludur. Türkiye'den taahhütlerine bağlı kalmasını bekliyoruz ve süreci yakından takip ediyoruz." ifadesine yer verdi.

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Trump'tan son dakika Barış Pınarı Harekatı açıklaması
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