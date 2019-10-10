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190 milyon euro ’ye gitti

Giriş Tarihi: 10.10.2019
190 milyon euro İngiltere’ye gitti
Avrupa Birliği'ne üye 9 ülkede oynanan EuroMillions isimli şans oyununun 190 milyon euro'luk (1 milyar 218 milyon TL) büyük ikramiyesi İngiltere'ye çıktı. İsmi açıklanmayan şanslı kişi "07, 10, 15, 44, 49" rakamlarının ve bu rakamların yanı sıra "iki şanslı yıldız" rakamı olan "03 ve 12"yi tutturmayı başardı. Büyük ikramiyeyi şimdiye kadar 4 kişi kazandı. Bu kişilerden biri İngiltere, diğer ikisi ise İspanya ve Portekiz'deydi. 190 milyon euro şimdiye kadar İngiltere'ye giden en büyük ikramiye olurken, Birleşik Krallık'taki en büyük ikramiye rekoru 179 milyon euro ile İskoçya'dan Colin ve Chris Weir'e aitti. İngiliz medyası ise şanslı kişinin kim olduğunu merak ediyor. Ağustos 2012'de İngiliz Adrian ve Gillian Bayford 165 milyon euro kazanmış, haziranda ise ismi açıklanmayan bir kişi 137 milyon euro'nun sahibi olmuştu. DIŞ HABERLER
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190 milyon euro İngiltere’ye gitti
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