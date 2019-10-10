Almanya’da sinagoga silahlı saldırı: 2 ölü

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Almanya'nınHalle kentindeki Yeni Sinagog'a düzenlenen silahlı saldırıda biri kadın 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Saldırı esnasında sinagogda Yahudilerin en kutsal günü olan Yom Kippur'u (Kefaret Günü) kutlayan 80'e yakın Yahudi cemaatin olduğu ve saldırganların sinagogun kapısına ateş ettiği bildirildi. Polis, bir saldırganın yakalandığını, diğer saldırganların olay yerinden araçla kaçtıklarını duyurdu. Gözaltına alınan zanlının 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu ve saldırıyı kask kamerasıyla kaydederek canlı yayın platformu Twitch'te paylaştığı belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayla ilgili yaptığı açıklamada "Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz" dedi.