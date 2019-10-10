Barış Pınarı Harekatı katil Netanyahu'yu çıldırttı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik teröre bomba yağdırdıkça içerdeki ve dışardaki terör destekçileri adeta kuduruyor.

ELİ KANLI KATİL NETANYAHU'DAN "ETNİK TEMİZLİK" YALANI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İsrail projesi olan "Kürdistan" hayali kuran teröristlere yönelik başlattığı operasyon sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu' Twitter hesabından paylaşımda bulundu.





Filistin'i işgal edip mazlumları katleden eli kanlı katil Netanyahu yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

YARDIMA DEVAM EDECEKLER!

Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN OĞLU'DA TERÖRİSTLERE DESTEK OLDU

Kanlı katilin oğlu Yair Netanyahu'da teröre destek vermekten geri kalmadı.





Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yair Netanyahu terör örgütünün paçavrasını paylaşarak teröristlere destek oldu.