Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Barış Pınarı Harekatı katil Netanyahu'yu çıldırttı

katil Netanyahu'yu çıldırttı

'nin 'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik başlattığı , topraklarını İşgal eden eli kanlı katil ’yu kudurttu. Kanlı katil Netanyahu teröre vurulan darbeyi '' olarak niteledi. Netenyahu’nun oğlu da teröre destek vermekten geri kalmadı.

Giriş Tarihi: 10.10.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 19:30
Barış Pınarı Harekatı katil Netanyahu'yu çıldırttı

Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı tüm kararlılığıyla sürüyor. Kahraman Mehmetçik teröre bomba yağdırdıkça içerdeki ve dışardaki terör destekçileri adeta kuduruyor.

ELİ KANLI KATİL NETANYAHU'DAN "ETNİK TEMİZLİK" YALANI
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) İsrail projesi olan "Kürdistan" hayali kuran teröristlere yönelik başlattığı operasyon sonrası, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu' Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Filistin'i işgal edip mazlumları katleden eli kanlı katil Netanyahu yaptığı paylaşımda "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor." dedi.

YARDIMA DEVAM EDECEKLER!
Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

NETANYAHU'NUN OĞLU'DA TERÖRİSTLERE DESTEK OLDU
Kanlı katilin oğlu Yair Netanyahu'da teröre destek vermekten geri kalmadı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yair Netanyahu terör örgütünün paçavrasını paylaşarak teröristlere destek oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barış Pınarı Harekatı katil Netanyahu'yu çıldırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN