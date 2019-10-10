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IBU’da yeni akademik yıl heyecanı

FURKAN HAYKIR
FURKAN HAYKIR Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019
IBU’da yeni akademik yıl heyecanı
Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bulunan Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), görkemli bir açılış töreniyle 2019-2020 akademik yılına merhaba dedi. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Üyesi Salih Murat, IBU Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Ademoski, IBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem'in yanısıra Türk kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Aydoğan Ademoski, 500 yeni öğrencinin akademik kariyerini İBU'da devam ettirmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'e desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.
İBU'nun 2006'dan bu yana başarı hikayesi yazdığını vurgulayan Rektör Prof. Erdem ise, 19 öğrenciyle yola başladıkları üniversitede, bugün 2 bin 500'ün üzerinde öğrenci bulunduğunu belirtti.
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IBU’da yeni akademik yıl heyecanı
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