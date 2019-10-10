‘Senden tiksiniyorum’ demek boşanma sebebi

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Bursa'da her hafta sonu alkol alan kocasının kendisine ve çocuklarına hakaret ettiğini, kızgınlık anında eşyalara zarar verdiğini öne süren Ş.A., Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Davacı kadın, kocası N.A.'nın, "köpek, şerefsiz, çingene, mahalle karısı, kültürsüz, seviyesiz" şeklinde sözler söyleyerek devamlı aşağıladığı ve küfürlü sözler sarf ettiği, sık sık alkol alıp, evdeki eşyalara zarar verdiğini dile getirdi. Davalı koca da karısının 'senden tiksiniyorum' dediğini öne sürdü. Mahkeme, kadının maddi ve manevi tazminat talebini geri çevirdi, davalı kocayı nafaka ödemeye mahkûm etti. Karar temyiz edildi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalının, davacıya göre baskın kusurlu olduğunun kabulü gerektiğine hükmedip kararı bozdu. Aile Mahkemesi ilk kararında direndi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ise her iki tarafında "evlilik birliğinin bozulmasında" eşit oranda kusurlu olduğunu" belirtip Aile Mahkemesi'nin 'direnme' kararını bozdu.