Senegalli Müslümanlar "Barış Pınarı Harekatı" için dua etti

Senegalli Müslümanlar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV), Senegal'in başkenti Dakar'da su sıkıntısı bulunan mahallelerinde yaptırdığı su kuyusu törenle açıldı.

TDV yetkilileri ile yerel yetkililer ve bölge halkının katıldığı törende, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua edildi.

Törende "sefer duası" yapan yerel kanaat önderi, "Allah Mehmetçik'i muzaffer eylesin. Türkiye ve İslam'ın düşmanlarına karşı galip getirsin. Türkiye'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'a uzun ömürler versin." diye dua etti.

TDV temsilcilerinden Yurtdışı Hayri Hizmetler Uzman Yardımcısı Bahattin Alkan ise hayırseverlerin desteğiyle Dakar'da yaşanan su sorununun çözümüne katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yapılan bağışlarla su kuyusu açma çalışmalarının devam ettiğini belirten Alkan, "Burada açılan su kuyuları insanlar için hayati önem taşıyor. Şu ana kadar açılan onlarca su kuyusu sayesinde binlerce insan suya kavuştu. Bu sayede hem ülkemiz hem de milletimiz her zaman buradaki insanların duasında yer alıyor." diye konuştu.