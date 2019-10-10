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Son dakika: , İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı , İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile görüştü.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 11:50
Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi yaptı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile İngiliz mevkidaşı Raab, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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Son dakika: Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı ile görüştü
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