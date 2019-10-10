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Trump'tan 'ye küstah tehdit

ABD Başkanı 'ye yönelik küstah tehditlerine bir yenisini daha ekledi. Türkiye'ye yönelik finansal saldırıyı itiraf eden Trump, 3 günde üçüncü kez Türkiye'yi tehdit etti. Trump Twitter'dan yaptığı açıklamada "Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim" dedi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 10.10.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019 17:38
Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit

ABD Başkanı Donald Trump, "Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar." açıklamasında bulundu.

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin uzun süredir "Kürtlere" saldırmayı planladığını savunarak, "Onlar (Türkiye ve YPG/PKK) uzun yıllardır kavgalılar. Bizim saldırı alanının yakınında askerimiz ya da askeri varlığımız yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump'tan Türkiye'ye finansal saldırı itirafı!

Kendisinin sonu gelmeyen savaşları bitirmeye çalıştığını iddia eden Trump, şu ifadeleri kullandı:

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM TEHDİDİ

"Her iki tarafla da konuşuyoruz. Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye, bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın, bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar. Türkiye'ye oyunu kurallarına göre oynamazlarsa, onları ekonomik olarak ve yaptırımlarla sert bir şekilde vuracağımı söyledim."

Trump, Suriye'nin kuzeyindeki durumu da yakından izlediğini belirtti.

Trump'tan Türkiye'ye finansal saldırı itirafı!

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Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit
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