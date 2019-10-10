YPG konusunda Türkiye haklı

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BUGÜN NELER OLDU

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin haklılığı gözler önüne serildi. Hudson Enstitüsü Kıdemli Orta Doğu Uzmanı Michael Doran ve Princeton Üniversitesi Öğretim Üyesi Michael Reynolds'un "Türkiye'nin ABD'ye Karşı Meşru Şikayetleri Var" başlıklı makalesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin operasyon yapmayı planladığı bölgedeki ABD askerlerini çekme kararının Washington'daki birçok siyasetçi ve düşünce kuruluşundan tepki aldığına işaret edildi. Yazıda "Ancak bu eleştirileri yapan kişiler, gerçekleri göz ardı ediyor" denildi.Trump'ın, Suriye'nin kuzeyindeki "PKK ile ilişkili Kürtlerden" desteğinin çekmesinde haklı olduğunun vurgulandığı makalede, "Türkiye'nin sınırını YPG'den korumaktaki kararlılığı, genelde kötü amaçlı bir şey gibi görülüyor. Ancak, YPG'nin PKK ile temel bağları var ve bunu dönemin Savunma Bakanı Ash Carter, 2016'da açıklamıştı" bilgisi paylaşıldı.Makalede, Türkiye'nin ABD'ye karşı 3 temel sorunu bulunduğunun altı çizilerek şu ifadelere yer verildi: "Bunlardan birincisi, ABD'nin çekingen Suriye politikası. Ankara, Suriye halkının diktatör Beşar Esad'ı devirmek için çabalarını desteklerken, Washington'ın izinden gitti. Ancak Türkiye, hava sahasını ihlal ettiği için 2015'te bir Rus jetini vurduğunda, Başkan Barack Obama bu durumu Amerika'nın kilit bölgesel ortağı ile ABD çıkarlarının güçlü bir düşmanı arasındaki bir çatışmadan ziyade, üçüncü taraflar arasındaki ikili bir tartışma gibi gördü. Ankara tek başına kalınca Moskova ile uzlaşmaktan başka çaresi olmadığını fark etti."Türkiye'nin yakındığı bir diğer konunun da ABD'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ev sahipliği yapması olduğuna dikkat çekildi. Makalede, Türkiye'nin üçüncü ama en önemli şikayetinin ise Obama yönetiminin 2016'da aldığı YPG'yi silahlandırma olduğuna işaret edilerek, "ABD, Türkiye ile çalışmak yerine, PKK'nın Suriye kanadı YPG'yi destekledi. PKK, Türkiye'ye büyük bir tehdit teşkil ediyor. Ankara'nın YPG'nin silahlandırılmasına tepki göstermesini, Kürt karşıtlığı olarak yorumlamak bilgisizliktir. Bu tıpkı El Kaide'ye karşı mücadeleyi İslamofobik olarak yorumlamaya benziyor" denildi.ABD Başkanı Trump, ülkesinin asla Ortadoğu'da olmaması gerektiğini belirterek "Kitle imha silahları gibi yanlış olduğu kanıtlanmış bir dayanakla savaşa girdik ama bu silahlar yoktu" dedi. Suriye ile ilgili kararının doğru olduğunu savunan Trump, PKK itirafında da bulundu. Trump "Obama döneminde olduğu gibi Türkiye'nin ölümcül düşmanı PKK ile ortaklık yaptığınız zaman, bu son derece zor bir durum olur. Onlar uzun yıllardır birbirinden nefret ediyorlar. Artık bu sonu gelmez savaşı bitirmenin zamanı gelmişti" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Suriye'deki terör yuvalarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na dünyadan destek açıklamaları geldi.NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları var. Korkunç terör saldırılarına maruz kaldı" dedi. Türkiye'nin aynı zamanda çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Stoltenberg cuma günü Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geleceğini açıkladı.İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna harekatına ilişkin, "Türkiye hükümetinin güney sınırlarıyla ilgili endişeleri var ve endişelenmekte haklıdır. Türkiye'nin güvenlik endişeleri giderilmelidir. Bunun için doğru yol seçilmelidir" dedi.Rusya Dşişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de politikasını eleştirdi. Lavrov, "ABD'nin Suriye'deki politikası tüm bölgeyi yakabilir. Bundan ne pahasına olursa olsun kaçınılmalıdır" dedi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamada "Gelişmeleri yakından izliyoruz" denildi.Alman Eski Dışişleri Bakanı"Türkiye'nin önerdiği uçuşa yasak bölge oluşturulmaması hataydı" dedi.