ABD-YPG ilişkisi saatli bomba gibi

BUGÜN NELER OLDU

Brooking Enstitüsü araştırmacılarından Amanda Sloat, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, terör örgütü YPG/PKK'yı işaret ederek "ABD, Türkiye'nin Suriyeli Kürt kuvvetler hakkındaki endişelerini hafife aldı. Bu artık devam edemezdi" ifadelerine yer verdi. ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat siyasetçilerin Başkan Donald Trump'ın Suriye'de Türkiye'nin operasyon yaptığı alandaki askerlerini çekme kararını eleştirdiğine dikkati çeken Sloat, "2014'te Barack Obama döneminde başladığından bu yana Suriyeli Kürtlerin bir grubu olan YPG'ye yardım etme politikası, bir saatli bomba gibi" değerlendirmesinde bulundu.Sloat, ABD'nin YPG'yi terör örgütü olarak tanımadığına işaret ederek, "Ancak+ (YPG ve PKK arasında) sahadaki bağlar açıkça ortadaydı. YPG Rakka'da DEAŞ'ı yendikten sonra, PKK'nın kurucusu olarak tutuklu olan Öcalan posterleri açtı" değerlendirmesinde bulundu. ABD merkezli New York Times gazetesinde yayımlanan bir haberde ise terör örgütü YPG ile PKK'nın derin bağlarının olduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun yıllardır YPG konusundaki endişeleri dile getirdiği itiraf edildi. Önceki gün de Wall Street Journal gazetesindeki haberde terör örgüyü YPG konusunda Türkiye'nin haklı olduğu aktarılmıştı.