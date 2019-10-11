“Ankara’nın meşru kaygıları var”

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin, "Türkiye'nin meşru bir güvenlik kaygısı var. Güneylerinde terör tehdidi var. Biz ABD'nin hedefleri doğrultusunda DEAŞ tehdidi ile mücadele ederken terörün Türkiye'deki insanları hedef almaması için elimizden geleni yaptık" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ mensuplarının tutulduğu kampların veya hapishanelerin oluşturulması planlanan güvenli bölgede kalması durumunda Türkiye'nin gereğini yapacağını, dışında kalanlardan Türkiye'nin sorumlu olmayacağını söyledi.