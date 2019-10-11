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Son Dakika: NATO Genel Sekreteri İstanbul'da!

İstanbul'a son dakika kritik ziyaret! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün İstabul'a geldi. Başkan recep Tayyip Erdoğan'ın Stoltenberg'u kabul etmesi öngörülüyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:38 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:51
Son Dakika: NATO Genel Sekreteri İstanbul'da!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'a geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Genel Sekreter Stoltenberg'u kabul etmesi öngörülüyor.

NATO Genel Sekreteri İstanbul'da!

ÇAVUŞOĞLU İLE KİTİK GÖRÜŞME!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Stoltenberg saat 11.30'da ortak basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısı öncesi Çalışma Ofisine gelen Stoltenberg'i Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu kapıda karşıladı.

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı düzenleyecek. Stoltenberg'in saat 14.00'da ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

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Son Dakika: NATO Genel Sekreteri İstanbul'da!
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