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sahibini buldu

, Etiyopya Başbakanı Ahmed Ali'ye verildi. Abiy Ahmet Etiyopya'da başbakanlık görevini yürütüyor.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 12:23
Nobel Barış Ödülü sahibini buldu

Etiyopyalı siyasetçi olan Abiy, Afrika ülkesi Etiyopya'da 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana başbakanlık makamında bulunuyor.

ABİY AHMED ALİ KİMDİR?

2008-2010 arasında Bilgi Ağı Güvenliği Ajansı başkanlığını yürüten Abiy, 2015 ile 2016 yılları arasında hükûmette yer alarak Bilim ve Teknoloji Bakanlığı görevini üstlenmiştir. Abiy 27 Mart 2018 tarihinden bu yana da Etiyopya Halk Devrimci Demokratik Cephesi'nin liderliğini yürütmektedir.

Ülke genelinde yaşanan huzursuzluk ve gösteriler sonucu 11 Mart 2018 tarihinde istifa eden dönemin başbakanı Hailemariam Desalegn'nin ardından 2 Nisan 2018 tarihinde başbakanlık makamına getirilmiştir.

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Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
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