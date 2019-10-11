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Rus şakacılar Graham’i işletti

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Rus şakacılar Graham’i işletti
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekâtı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'in ağustos ayında Rus telefon şakacıları tarafından işletildiği ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile konuştuğunu sanarak yaptığı görüşmenin 13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham'in YPG/PKK'ya ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Graham görüşmede "Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde" ifadelerini kullanıyor.
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Rus şakacılar Graham’i işletti
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