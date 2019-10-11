Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Son dakika: Suudi Arabistan açıklarında bir tanker iki roket tarafından vuruldu!

: açıklarında bir tanker iki roket tarafından vuruldu!

'ın Cidde kenti açıklarında patlama meydana gelen tankerin iki roket tarafından vurulduğu bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 10:18
Son dakika: Suudi Arabistan açıklarında bir tanker iki roket tarafından vuruldu!

İran Milli Petrol Şirketinden, Suudi Arabistan'ın Cidde kenti açıklarındaki petrol tankerinde meydana gelen patlamaların roket saldırısı sonucu olabileceği bildirildi.

İran Milli Petrol Şirketinin, devlet medyasında yer alan açıklamasında, Cidde kenti açıklarında Kızıldeniz'de İran'a ait bir petrol tankerinde meydana gelen patlamalara, iki roketle yapılan saldırının neden olabileceği belirtildi.

Kızıldeniz'den çıkmak üzere olan tankerin iki ana deposunun ağır hasar aldığı, kimsenin yaralanmadığı kaydedildi. Cidde Limanı'na 60 mil mesafede bulunan "Sabity" adlı tankerde, İran saatiyle 05.00 ila 05.20 arasında 2 ayrı patlama olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Suudi Arabistan açıklarında bir tanker iki roket tarafından vuruldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN