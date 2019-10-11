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Türkiye bir üyesi

Giriş Tarihi: 11.10.2019
Türkiye bir NATO üyesi
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, ABD'nin PKK ile işbirliği içinde olduğunu itiraf ederek, "Ancak orada farklı fraksiyonlar var. Mesela PKK var, farklı bir oluşum. Onlar bizimle çalıştılar. Zor bir grup ama bizimle çalıştılar. Onlar kendi toprakları için savaşıyorlar" diye ekledi. Trump ayrıca "Bazıları bizden, bu bölgeye (Suriye'nin kuzeyi) on binlerce asker göndermemizi ve savaşı baştan başlatmamızı istiyor. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları ise bize 'dışarıda kalın', bizim (ABD'nin) finansal yardımımızla bile olsa Kürtlerin kendi savaşını vermelerine müsaade edin' diyorlar" dedi.
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Türkiye bir NATO üyesi
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