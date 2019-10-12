Darbeci Sisi yönetimi PKK'lı teröristleri Kahire'de ağırladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti.

Yenisafak'ın haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.

Darbeci Sisi'ye bağlı olarak yayın yapan TEN TV isimli televizyon kuruluşu geçtiğimiz günlerde, FETÖ elebaşına destek olmak için ABD'ye gitti. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye giderek örgüt lideri ile röportaj yaptı.

İSRAİL'DEN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ MESAJI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail'den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail'den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail'den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

DARBECİ SİSİ'DEN FETÖ ELEBAŞINA DESTEK