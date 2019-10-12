Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Darbeci Sisi yönetimi PKK'lı teröristleri Kahire'de ağırladı!

Darbeci Sisi yönetimi 'lı teröristleri Kahire'de ağırladı!

Mısır'da darbeyle iktidara gelen Sisi yönetimi bir skandala daha imza attı. Darbeci Sisi yönetimine bağlı olarak uluslararası yayın yapan televizyon kuruluşu TEN TV, FETÖ elebaşı 'in Pensilvanya'daki malikanesine giderek Gülen'e destek olmuştu. Darbeci S, si yönetimi bu kez de Türkiye'nin Suriye sınırını terör koridorundan temizlemek için başlattığı 'na karşı skandal bir adım attı.Darbeci Sisi yönetimi /'li teröristleri Kahire'de ağırladı. Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükri, YPG'lilere destek mesajı verdi. Mısır'ın bu hamlesi sonrası İsrail’den üst düzey bir yetkili de terör örgütü PKK/YPG’ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 12.10.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019 15:53
Darbeci Sisi yönetimi PKK'lı teröristleri Kahire'de ağırladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) Suriye'nin kuzeyindeki YPG hedeflerine yönelik başlattığı Barış Planı Harekatı tüm hızıyla devam ediyor.

Türkiye'nin askeri harekatını kınayan Mısır'daki darbeci Sisi yönetimi, harekatın 4. gününde YPG'li teröristleri Kahire'ye davet etti.

Yenisafak'ın haberine göre; Mısır Dışişleri Bakanı Semih Şükrü tarafından kabul edilen terörist gruba destek mesajları verildi.

Darbeci Sisi'ye bağlı olarak yayın yapan TEN TV isimli televizyon kuruluşu geçtiğimiz günlerde, FETÖ elebaşına destek olmak için ABD'ye gitti. Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikaneye giderek örgüt lideri ile röportaj yaptı.

İSRAİL'DEN YPG'YE SİLAH DESTEĞİ MESAJI

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, İsrail'den skandal bir hamle iddiası geldi. İsrail'den üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK/YPG'ye silah desteği verebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Hareketı öncesinde ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrası İsrail'den skandal bir hamle geleceği iddia edildi. İsrailli üst düzey bir yetkili, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye silah desteği yapabileceklerini söyledi.

DARBECİ SİSİ'DEN FETÖ ELEBAŞINA DESTEK

Darbeci Sisi yönetiminden FETÖ'ye destek! Mısır televizyonu, Gülen'in ayağına gitti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Darbeci Sisi yönetimi PKK'lı teröristleri Kahire'de ağırladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN