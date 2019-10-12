Farenin beyin dokusu 25 gün canlı tutuldu

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Japon bilim insanları, mikro akışkan cihazıyla fare beyninden alınan dokuyu 25 gün boyunca laboratuvar ortamında canlı tuttu. ScienceAlert sitesinin haberine göre, Japonya'da RIKEN Biyosistemler Dinamiği Araştırmaları Merkezi'nde görevli uzmanlar, mikro akışkan cihazları başarıyla kullandı. Cihazların, dokulara sıvı vermek için küçük kanallar kullandığı ve diğer yöntemlere göre daha kullanışlı olduğu belirtildi. Araştırma ekibinden Nobutoşi Ota, yöntemin hayvanlardan alınan doku veya hücrelerin yapay ortamda yaşatılmasının dışında, doku ve organların büyümesi için gerekli olan uzun süreli kültürleme gibi farklı alanlarda da kullanılabileceğini kaydetti. Beyin dokusunun uzun süre canlı tutulmasının terapötik ilaçlar konusundaki araştırmalar için de önemli bir gelişme olduğu ifade ediliyor.