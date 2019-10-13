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: 'ye karşı şansları yok!

ABD Başkanı , /'nın Türk ordusu karşısında bir şansının olmadığını dile getirdi. Washington'da seçmenlerle bir araya gelen ABD Başkanı Trump, "Umarım YPG'liler bölgeden çekilirler, 'nin hava gücüne karşı şansları yok." dedi. Trump,  YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 07:20 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:04
Donald Trump: Türkiye'ye karşı şansları yok!

ABD Başkanı Trumo, YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi.

"BİZ DAHA KENDİ SINIRLARIMIZI KONTROL EDEMİYORUZ"

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı" dedi. Trump, "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

YİNE YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump ayrıca sözü bir kez daha yaptırımlara getirdi. Türkiye dini azınlıkları korumak dahil sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygularız tehdidinde bulundu.

Trump: Sonu olmayan savaşlar sona ermeli

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Donald Trump: Türkiye'ye karşı şansları yok!
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