Donald Trump: Türkiye'ye karşı şansları yok!

ABD Başkanı Trumo, YPG/PKK'nın Türkiye sınırında 30 kilometre derinliğindeki alandan çekilme niyetinde olduğunu ve bunun iyi bir şey olacağını söyledi.

"BİZ DAHA KENDİ SINIRLARIMIZI KONTROL EDEMİYORUZ"

Suriye'den çekilme kararını savunan ABD Başkanı, askerlerimiz 50 sene daha Suriye'de kalamazdı" dedi. Trump, "Daha kendi sınırımızı kontrol edemezken Türkiye-Suriye sınırını kontrol etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

YİNE YAPTIRIM TEHDİDİ

Trump ayrıca sözü bir kez daha yaptırımlara getirdi. Türkiye dini azınlıkları korumak dahil sorumluluklarını yerine getirmezse yaptırım uygularız tehdidinde bulundu.