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Gömüldü, 7 eve döndü!

Giriş Tarihi: 13.10.2019
Gömüldü, 7 saat sonra eve döndü!
Endonezya'da bir adam, cenazesi kaldırıldıktan 7 saat sonra sapasağlam bir şekilde evine geri döndü. Ülkenin Doğu Cava bölgesinde bir motosiklet kazası meydana geldi. Polis, kazada ölen yüzü tanınmayacak haldeki sürücünün motosiklet plakasından, 40 yaşındaki Sunarto olduğunu tespit etti. Ailesine teslim edilen cenaze defnedildi. Ancak adam, defin işleminden saatler sonra sağlıklı şekilde evine döndü. Sunatro'nun borç para karşılığında motosikletini bir tanıdığına bıraktığını söylemesi üzerine olay aydınlandı. Ölen şahsın motosikleti rehin alan kişi olduğu düşünülüyor. DIŞ HABERLER
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Gömüldü, 7 saat sonra eve döndü!
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