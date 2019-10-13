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'daki 'nda ölü sayısı 7'ye yükseldi

'da dün 6 bölgede etkisini göstermeye başlayan 'nun etkisiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7'ye çıktı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 13.10.2019 08:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 08:10
Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 7'ye yükseldi

Japon basınında yer alan haberlere göre tayfunun etkili olduğu bölgelerde toplam 7 kişi hayatını kaybederken kaybolan kişi sayısı da 15 olarak güncellendi.

Tayfunun ardından çok sayıda şehirde sel felaketleri yaşanırken yaklaşık 500 bin evin elektriksiz kaldığı açıklandı.

Bugünden itibaren etkisini azaltması beklenen tayfunun pazar günü Japon takımadalarından uzaklaşacağı bildirildi.

Hızı saatte 180 kilometreye ulaşan tayfun nedeniyle bazı bölgelerde heyelanlar meydana gelmiş, aşırı yağışlar nedeniyle Japonya'nın Honshu Adası'nda dün 6 milyondan fazla kişinin tahliyesi önerilmişti.

Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğu pazartesi gününe kadar iptal edilmişti.

Japonya Meteoroloji Ajansı, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.

Başta başkent Tokyo olmak üzere Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan edilmişti.

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Japonya'daki Hagibis Tayfunu'nda ölü sayısı 7'ye yükseldi
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